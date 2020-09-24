Эксперт прокомментировала ситуацию со льготной ипотекой

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Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко прокомментировала ситуацию со льготной ипотекой.
Эксперт прокомментировала ситуацию со льготной ипотекой
  • РИА Новости

«6,5% — абсолютно рыночная на сегодняшний день ставка. То есть когда у нас ключевая ставка условно была 9%, банки выдавали ипотеку под 11—11,5%. Так что это выгодно всем», — заявила она в беседе с ФАН.

По её мнению, льготная программа будет длиться столько времени, сколько благоприятствует экономическая ситуация.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с URA.RU дала рекомендации по выплачиванию ипотечного кредита.

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