Эксперт прокомментировала ситуацию со льготной ипотекой

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко прокомментировала ситуацию со льготной ипотекой.

«6,5% — абсолютно рыночная на сегодняшний день ставка. То есть когда у нас ключевая ставка условно была 9%, банки выдавали ипотеку под 11—11,5%. Так что это выгодно всем», — заявила она в беседе с ФАН.

По её мнению, льготная программа будет длиться столько времени, сколько благоприятствует экономическая ситуация.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с URA.RU дала рекомендации по выплачиванию ипотечного кредита.