В Татарстане перед судом предстанет женщина, обвиняемая в истязании приёмной дочери

В Татарстане перед судом предстанет 55-летняя женщина, обвиняемая в истязании приёмной дочери.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

По версии следствия, с июня 2017-го по август 2019 года жительница Апастовского района систематически избивала девочку, а также выгоняла её из дома. Женщина не признала вину.

Уголовное дело направлено в суд. Подросток передана на воспитание в другую семью.

Прокуратура также внесла представление в адрес руководителя исполкома. Заведующую районным сектором опеки привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее НТВ сообщало, что в Омской области арестовали мать, подозреваемую в истязании малолетнего сына.