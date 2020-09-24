В Татарстане перед судом предстанет женщина, обвиняемая в истязании приёмной дочери
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.
По версии следствия, с июня 2017-го по август 2019 года жительница Апастовского района систематически избивала девочку, а также выгоняла её из дома. Женщина не признала вину.
Уголовное дело направлено в суд. Подросток передана на воспитание в другую семью.
Прокуратура также внесла представление в адрес руководителя исполкома. Заведующую районным сектором опеки привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее НТВ сообщало, что в Омской области арестовали мать, подозреваемую в истязании малолетнего сына.