В Ульяновске рассказали о начале отопительного сезона

В Ульяновске начали подавать тепло в школы и детские сады.

Об этом пишет mosaica.ru.

Министр энергетики, ЖКХ и городской среды Александр Черепан отчитался, что в регионе всего запущено 19 теплоисточников. Тепло поступает в 71 объект социальной сферы, в том числе в 20 школ и 14 детских садов.

Между тем в регионе ещё не завершена проверка качества подготовки к отопительному периоду. Сейчас проверки проходят в трёх муниципальных образованиях: Ульяновске, Димитровграде и Инзенском районе.

Ранее телеканал «360» сообщал, когда отопительный сезон начнётся в Московской области.