Эксперт рассказал, как не попасть под влияние секты

Адвокат, член Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Корелов рассказал, как не попасть под влияние секты.

«Чтобы не попасть в секту, нужно сохранять здоровое недоверие к любой организации, которая противопоставляет себя традиции», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, не стоит доверять и тем, кто говорит, что имеет сверхъестественные способности.

С теми, кто уже попал в секту, нельзя терять контакт — необходимо обратиться в полицию и к психологу, считает эксперт.

«Они определят, есть ли у человека психическое отклонение или он просто запутался и попал под чьё-то влияние», — пояснил он.

В январе в Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи».