Эксперт рассказал, как не попасть под влияние секты

Короткая ссылка
Адвокат, член Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Корелов рассказал, как не попасть под влияние секты.
Эксперт рассказал, как не попасть под влияние секты
  • Pixabay

«Чтобы не попасть в секту, нужно сохранять здоровое недоверие к любой организации, которая противопоставляет себя традиции», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, не стоит доверять и тем, кто говорит, что имеет сверхъестественные способности.

С теми, кто уже попал в секту, нельзя терять контакт — необходимо обратиться в полицию и к психологу, считает эксперт.

«Они определят, есть ли у человека психическое отклонение или он просто запутался и попал под чьё-то влияние», — пояснил он.

В январе в Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить