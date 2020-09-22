В Кировской области рассказали о ситуации с COVID-19

За сутки в Кировской области зафиксировали 66 новых случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

С начала наблюдения выявлено 8074 заболевших.

За последние 24 часа выписаны 69 пациентов, всего вылечились 6690. В госпиталях находится 1501 человек.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 27 случаев коронавируса. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

С начала года зафиксировано 845 заболевших. В стационарах находятся 233 человека.

Ранее сообщалось, что в Адыгее решили продлить режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.