Столичные парки снизят цены на аренду велосипедов и самокатов 22 сентября

Короткая ссылка
Более 20 столичных парков снизят цены на аренду велосипедов и самокатов 22 сентября. Акцию приурочили ко Всемирному дню без автомобиля.
Столичные парки снизят цены на аренду велосипедов и самокатов 22 сентября
  • © Е. Самарин / Mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Арендовать самокат или велосипед с 20%-ной скидкой можно в парках, подведомственных Департаменту культуры Москвы, таких как: Бабушкинский парк, сквер в Олонецком проезде, Сад имени Баумана, зона отдыха «Терлецкая дубрава» и других.

Московская канатная дорога также предоставит скидку 10% на билеты тем, кто приедет на велосипедах и самокатах, — необходимо лишь предоставить на кассе приложение, подтверждающее аренду.

Ранее член Ассоциации юристов России (АЮР) Карен Погосов в беседе с изданием «Аргументы и факты» дал рекомендации, как оформлять аварии на велодорожке с моноколёсами и самокатами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить