Столичные парки снизят цены на аренду велосипедов и самокатов 22 сентября

Более 20 столичных парков снизят цены на аренду велосипедов и самокатов 22 сентября. Акцию приурочили ко Всемирному дню без автомобиля.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Арендовать самокат или велосипед с 20%-ной скидкой можно в парках, подведомственных Департаменту культуры Москвы, таких как: Бабушкинский парк, сквер в Олонецком проезде, Сад имени Баумана, зона отдыха «Терлецкая дубрава» и других.

Московская канатная дорога также предоставит скидку 10% на билеты тем, кто приедет на велосипедах и самокатах, — необходимо лишь предоставить на кассе приложение, подтверждающее аренду.

Ранее член Ассоциации юристов России (АЮР) Карен Погосов в беседе с изданием «Аргументы и факты» дал рекомендации, как оформлять аварии на велодорожке с моноколёсами и самокатами.