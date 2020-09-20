Путин поприветствовал участников и гостей форума «Вся Россия — 2020»

Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXIV форума журналистов «Вся Россия — 2020».

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Ваши традиционные встречи неизменно вызывают интерес в журналистском сообществе, предоставляют участникам, приехавшим в Сочи из разных регионов страны, прекрасную возможность для широкого обсуждения актуальных профессиональных проблем, обмена лучшим опытом и творческими находками», — говорится в сообщении президента.

Путин отметил, что форум служит «отличной дискуссионной площадкой для тех, кто искренне стремится внести свой вклад в совершенствование работы отечественных СМИ, укрепление их общественного авторитета, развитие медиарынка».

«И конечно, в год 75‑летия Великой Победы особо отмечу созидательную и в высшей степени востребованную деятельность российских средств массовой информации в деле сохранения нашей исторической памяти, патриотического воспитания молодёжи. Ответственная гражданская позиция журналистов, ваши масштабные медийные, просветительские, информационные проекты достойны самого глубокого признания», — заявил президент.

В декабре 2018 года Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что СМИ необходимо быть объективными.