Бибилов заявил о важности союза Южной Осетии с Россией

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Союз Южной Осетии с Россией обеспечивает безопасность границ и является залогом успешного продвижения республики по пути мирного развития. Об этом заявил южноосетинский президент Анатолий Бибилов на военном параде, посвящённом Дню республики.
Бибилов заявил о важности союза Южной Осетии с Россией
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Нерушимый союз с Россией, скреплённый межгосударственными договорами и соглашениями, гарантирует безопасность рубежей республики, является залогом успешного продвижения Южной Осетии по пути мирного развития», — цитирует РИА Новости Бибилова.

Президент Южной Осетии подчеркнул, что Россия продолжает оказывать содействие в послевоенном восстановлении и в целях социально-экономического развития.

Ранее Путин заявил о содействии Южной Осетии в решении актуальных задач.

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