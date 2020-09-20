Бибилов заявил о важности союза Южной Осетии с Россией
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- РИА Новости
«Нерушимый союз с Россией, скреплённый межгосударственными договорами и соглашениями, гарантирует безопасность рубежей республики, является залогом успешного продвижения Южной Осетии по пути мирного развития», — цитирует РИА Новости Бибилова.
Президент Южной Осетии подчеркнул, что Россия продолжает оказывать содействие в послевоенном восстановлении и в целях социально-экономического развития.
Ранее Путин заявил о содействии Южной Осетии в решении актуальных задач.