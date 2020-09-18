В Нижегородской области возбудили дело по факту гибели двух человек на пожаре
- РИА Новости
Отмечается, что 17 сентября «в вечернее время в квартире дома по ул. Совхозной пос. Ильино Володарского района Нижегородской области произошло возгорание».
«На место происшествия незамедлительно прибыли следователи СО по г. Дзержинску СУ СК России по Нижегородской области и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным, «возгорание произошло в двухкомнатной квартире на 1 этаже кирпичного 2-этажного дома».
«Прибывшие сотрудники экстренных служб при ликвидации пожара эвакуировали двух жильцов со второго этажа дома. К сожалению, спасти 58-летнего мужчину и его 56-летнюю жену не удалось», — сообщили в СК.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины при пожаре в многоэтажном доме в Нижнекамске.