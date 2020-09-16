В Томской области открываются театры и концертные залы

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В Томской области снимается ряд ограничений, введённых из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, открываются театры и концертные залы.

«Мы делаем очередной шаг в снятии ограничений и открываем для зрителей кинотеатры, театры, дома культуры и концертные залы. Однако при этом правила и для бюджетных, и для частных заведений одинаковы: строгое соблюдение требований Роспотребнадзора и предварительное уведомление о начале работы на сайте работа.томск.рф», — цитирует vtomske.ru губернатора области Сергей Жвачкина.

Данные учреждения культуры будут обязаны соблюдать ряд ограничений — заполнение залов не более 50% посадочных мест, рассадка зрителей в шахматном порядке, термометрия на входе, обязательное использование масок зрителями и другое.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге Роспотребнадзор отменил шахматную рассадку в театрах и цирках.

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