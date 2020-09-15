Дело замглавврача городской больницы скорой помощи во Владимире передано в суд

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Владимирской области завершил расследование и передал дело замглавврача городской клинической больницы скорой помощи Александра Певунова в суд.

Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Певунов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Певунов в январе-феврале 2019 года на стадии подготовки документов для проведения электронных аукционов на поставку товаров и услуг предоставил информацию о конкретных технических характеристиках закупаемого медицинского оборудования одному представителю из бизнес-структур, что, в свою очередь, ограничило конкуренцию на этих торгах.

За содействие при проведении электронных аукционов Певунов, как считает следствие, после заключения госконтрактов на поставку медицинского оборудования уже в июле 2019 года получил взятку в размере около 1,1 млн рублей.

Отмечается, что экс-заместитель главного врача добровольно выдал следствию полученные в виде взятки деньги. Кроме того, обвиняемый заключил с прокуратурой области досудебное соглашение о сотрудничестве.

Вину в совершении преступления Певунов полностью признал и в содеянном раскаялся.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.