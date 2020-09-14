В Калининградской области ввели единый номер горячей линии по вопросам соцподдержки

В Калининградской области ввели единый номер горячей линии по вопросам социальной поддержки.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное Министерство социальной политики.

Позвонив на линию, заявитель должен нажать цифру для переадресации к соответствующему специалисту — например, к сотруднику центра социальной поддержки населения Калининградской области или к сотруднику регионального центра занятости населения.

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