В Калининградской области ввели единый номер горячей линии по вопросам соцподдержки
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное Министерство социальной политики.
Позвонив на линию, заявитель должен нажать цифру для переадресации к соответствующему специалисту — например, к сотруднику центра социальной поддержки населения Калининградской области или к сотруднику регионального центра занятости населения.
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