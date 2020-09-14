В Калининградской области ввели единый номер горячей линии по вопросам соцподдержки

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В Калининградской области ввели единый номер горячей линии по вопросам социальной поддержки.
В Калининградской области ввели единый номер горячей линии по вопросам соцподдержки
  • Pixabay

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное Министерство социальной политики.

Позвонив на линию, заявитель должен нажать цифру для переадресации к соответствующему специалисту — например, к сотруднику центра социальной поддержки населения Калининградской области или к сотруднику регионального центра занятости населения.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что Адыгея дополнительно получит более 118 млн рублей на выплаты безработным.

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