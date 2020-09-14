В Сургуте полицейские спасли двухлетнего ребёнка от нетрезвого дедушки

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В Сургуте полицейские спасли двухлетнего мальчика от нетрезвого дедушки, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Сургуте полицейские спасли двухлетнего ребёнка от нетрезвого дедушки
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в доме №2 по улице Кукуевицкого. Жители увидели, что в окне пятого этажа нетрезвый мужчина держит за ноги ребёнка и угрожает бросить его вниз. Один из очевидцев заметил экипаж патрульно-постовой службы, догнал его на своём автомобиле и рассказал о случившемся.

«Младший сержант полиции Родион Чумак и прапорщик полиции Евгений Литвинов незамедлительно передали полученную информацию в дежурную часть и направились к месту происшествия», — заявила Волк.

Полицейские взломали дверь квартиры и вошли внутрь. Испуганного мальчика они нашли в одной из комнат под сушилкой для белья. Задержан дедушка ребёнка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Внук передан сотрудникам скорой помощи.

Выяснилось, что в момент инцидента отец находился на работе, а мать пошла в магазин, оставив ребёнка под присмотром деда.

Проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.

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