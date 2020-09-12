Полёт в районе падения самолёта в Подмосковье не был разрешён
- © 50.mchs.gov.ru
«Самолёт, предположительно, вылетел из Черноголовки. По предварительной информации, разрешение на полёт в этом районе не выдавалось», — заявила Короткова.
Она также добавила, что по факту авиапроисшествия начата прокурорская проверка, ход которой контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой.
Ранее в МЧС сообщили, что в Московской области в городском округе Щёлково легкомоторный самолёт EuroStar совершил жёсткую посадку.
В упавшем легкомоторном самолёте было два человека. Оба они погибли, их тела обнаружены внутри самолёта.