Полёт в районе падения самолёта в Подмосковье не был разрешён

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В Подмосковье, в районе, где разбился легкомоторный самолёт, не выдавалось разрешений на полёты. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.
Полёт в районе падения самолёта в Подмосковье не был разрешён
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«Самолёт, предположительно, вылетел из Черноголовки. По предварительной информации, разрешение на полёт в этом районе не выдавалось», — заявила Короткова.

Она также добавила, что по факту авиапроисшествия начата прокурорская проверка, ход которой контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой.

Ранее в МЧС сообщили, что в Московской области в городском округе Щёлково легкомоторный самолёт EuroStar совершил жёсткую посадку.

В упавшем легкомоторном самолёте было два человека. Оба они погибли, их тела обнаружены внутри самолёта.

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