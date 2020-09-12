Полёт в районе падения самолёта в Подмосковье не был разрешён

В Подмосковье, в районе, где разбился легкомоторный самолёт, не выдавалось разрешений на полёты. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

«Самолёт, предположительно, вылетел из Черноголовки. По предварительной информации, разрешение на полёт в этом районе не выдавалось», — заявила Короткова.

Она также добавила, что по факту авиапроисшествия начата прокурорская проверка, ход которой контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой.

Ранее в МЧС сообщили, что в Московской области в городском округе Щёлково легкомоторный самолёт EuroStar совершил жёсткую посадку.

В упавшем легкомоторном самолёте было два человека. Оба они погибли, их тела обнаружены внутри самолёта.