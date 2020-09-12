В здании Ростехнадзора в Екатеринбурге произошёл пожар
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В данный момент площадь пожара увеличилась до 700 кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности», — сказали в ведомстве.
Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет. Пожар тушат 65 человека и 20 единиц техники.
Ранее один человек погиб в результате пожара в квартире на западе Москвы.
В августе сайт «Москва 24» передавал, что СК возбудил дело по факту гибели ребёнка при пожаре в частном доме в Московской области.