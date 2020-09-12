В здании Ростехнадзора в Екатеринбурге произошёл пожар

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В здании Уральского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в Екатеринбурге произошло возгорание.
В здании Ростехнадзора в Екатеринбурге произошёл пожар
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В данный момент площадь пожара увеличилась до 700 кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет. Пожар тушат 65 человека и 20 единиц техники.

Ранее один человек погиб в результате пожара в квартире на западе Москвы.

В августе сайт «Москва 24» передавал, что СК возбудил дело по факту гибели ребёнка при пожаре в частном доме в Московской области. 

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