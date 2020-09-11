В Кремле оценили результаты опроса о материальном положении россиян

В Кремле рассчитывают, что российская экономика в обозримой перспективе перейдёт к росту, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал опрос ВЦИОМ, согласно которому каждый четвёртый россиянин негативно оценивает своё материальное положение и ожидает ухудшения экономической ситуации.

Песков признал, что в России «ощущаются последствия кризиса, который вызван пандемией во всём мире».

«Будем надеяться, что уже в обозримой перспективе мы сначала остановим падение и затем перейдём к росту», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

По его словам, аналогичные процессы, «причём с большими темпами падения», наблюдаются и в других странах.

Как отметил Песков, в краткосрочной перспективе кризисных проявлений не избежать, но «благодаря действиям правительства и оперативным решениям удалось свести к минимуму объёмы поражения нашей экономики».

Он подчеркнул, что власти продолжают работу по минимизации последствий кризиса.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что пик проблем в экономике пройден.