Путин предложил проанализировать базу по промышленной безопасности

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности России предложил провести анализ нормативной базы по промышленной безопасности с целью предотвращения техногенных катастроф.

Президент подчеркнул, что невыполнение требований технической, промышленной безопасности ведёт к техногенным проявлениям негативного характера, авариям и чрезвычайным ситуациям.

«Мы с вами сегодня проанализируем нормативную базу, на основе которой осуществляется эта работа на всех уровнях — и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном», — цитирует его РИА Новости.

По словам президента, на основе данного анализа будет сделан вывод, после чего нужно предложить правила работы, чтобы минимизировать риски техногенного характера.

В июне Путин призвал развивать нормативно-правовую базу для IT-отрасли.