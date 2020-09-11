В Минпросвещения рассказали об особенностях нового учебного года

Заместитель министра просвещения России Виктор Басюк рассказал «Российской газете» во время федеральной «Горячей линии» об особенностях нового учебного года.

«Для нас приоритетная задача — обеспечить безопасность наших ребят, сохранить здоровье учеников и учителей. Мы с Роспотребнадзором провели серьёзную работу по организации учебного года в условиях профилактики коронавируса», — цитирует издание замминистра.

Он рассказал, что все необходимые условия по обеспечению безопасности учеников и сотрудников школ были созданы: масочный режим, ограничения контактов, специальное расписание и другие.

«У нас есть ежедневный мониторинг. И да, мы сегодня действительно фиксируем случаи, которые показывают, что есть заболевшие ребята. Их по количеству больше, чем педагогов. И в случае заболевания класс отправляется на карантин», — пояснил Басюк.

Также он оценил преимущества дистанционных форм обучения. Они уже отработаны по итогам прошлого учебного года.

Для льготников, как рассказал замминистра, школа может предоставить необходимую технику для продолжения образовательного процесса из дома. Вместе с Агентством стратегических инициатив была организована всероссийская акция «Помоги учиться дома».

«Мы собрали и поставили детям домой более 500 тысяч гаджетов, более 70 тысяч — передали педагогам», — сообщил он.

Как ранее сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в регионе всё готово для обеспечения школьников качественным питанием уже с 1 сентября.