Экономист оценил снижение числа используемых банковских карт в России

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Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн оценил сообщение о том, что в России в II квартале 2020 года зафиксировано снижение числа используемых банковских карт на рекордные за пять лет 4,5 млн единиц.
Экономист оценил снижение числа используемых банковских карт в России
  • РИА Новости

«Сегодня уже не надо иметь несколько карт различных банков на случай проблемы с какой-либо из карт. Миллионы держателей «пластика» месяцами не подходят к банкоматам», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, это связано с ростом популярности безналичных платежей по цифровым картам со смартфона или из личного кабинета.

Как прогнозирует эксперт, скоро отдельный банковский «пластик» в безналичных расчётах будет функционально соединён с единым удостоверением личности — паспортом, а потом и вовсе может стать анахронизмом.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию.

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