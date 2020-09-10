Экономист оценил снижение числа используемых банковских карт в России
- РИА Новости
«Сегодня уже не надо иметь несколько карт различных банков на случай проблемы с какой-либо из карт. Миллионы держателей «пластика» месяцами не подходят к банкоматам», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, это связано с ростом популярности безналичных платежей по цифровым картам со смартфона или из личного кабинета.
Как прогнозирует эксперт, скоро отдельный банковский «пластик» в безналичных расчётах будет функционально соединён с единым удостоверением личности — паспортом, а потом и вовсе может стать анахронизмом.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию.