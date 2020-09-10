В столичном регионе задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

В столичном регионе сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ФСБ задержали четырёх членов организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В течение четырёх лет злоумышленники оказывали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию. С каждой транзакции они получали по 10—13%.

По предварительной информации, доход подозреваемых превысил 100 млн рублей.

Во время обысков изъяты печати организаций, электронные носители информации, документы и черновые записи.

Заведено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области завели дело о финансовой пирамиде.