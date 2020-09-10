В столичном регионе задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
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- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
В течение четырёх лет злоумышленники оказывали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию. С каждой транзакции они получали по 10—13%.
По предварительной информации, доход подозреваемых превысил 100 млн рублей.
Во время обысков изъяты печати организаций, электронные носители информации, документы и черновые записи.
Заведено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области завели дело о финансовой пирамиде.