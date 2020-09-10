В Москве подвели итоги проекта «Спортивные выходные»

В Москве участники проекта «Спортивные выходные» программы «Здоровая Москва» подвели итоги, они провели на занятиях 600 часов и пробежали 555 км.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Жители активно откликнулись на возможность принять участие в занятиях под руководством опытных тренеров. Наши специалисты помогли более чем 5,4 тыс. человек записаться на мастер-классы в рамках проекта. Чаще всего участники выбирают йогу и скандинавскую ходьбу», — цитирует издание заместителя директора центров госуслуг Александра Гребенкина.

Участниками серии бесплатных занятий по уличным видам спорта могут стать горожане старше 18 лет.

Ранее портал argumenti.ru сообщал, как власти Москвы поддерживают социально ориентированные НКО.