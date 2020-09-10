Эксперты рассказали о ситуации на рынке недвижимости в Казани

Эксперты прокомментировали ситуацию на рынке недвижимости в Казани.

Об этом сообщает «Реальное время».

«Мы фиксируем очень высокие продажи: плюс 20—30% к прошлому лету. И в первых числах сентября спада не отмечаем. В пандемию рынок оживился сильнее, чем при переходе на эскроу, по нашим ощущениям. Продажи выросли в целом на 40% к прошлому году (хотя общий рост продаж в прошлом году по отношению к 2018-му тоже был заметным, примерно 20—30%)», — цитирует издание директора филиала компании «Этажи» Марата Галлямова.

По оценкам отдельных экспертов, продажи жилья в Казани на начало сентября выросли почти на треть.

На продажи могли повлиять федеральная программа по субсидированию ипотечной ставки и снижение депозитной ставки банков.