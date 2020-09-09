Онищенко прокомментировал ситуацию с выплатами безработным с детьми

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Первый зампред Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с выплатами безработным с детьми.
Онищенко прокомментировал ситуацию с выплатами безработным с детьми
  • РИА Новости

«Это очень правильное решение, но нужно выработать инструменты: как будут проходить выплаты, кто будет контролировать. Должны быть задействованы социальные работники, люди, которые имеют опыт», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, важно, чтобы соцработники за всем проследили, чтобы не получилось так, что деньги к детям не дошли.

Ранее член комитета Государственной думы по налогам и бюджету Евгений Фёдоров в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с выплатами безработным с детьми.

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