Первый зампред Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с выплатами безработным с детьми.

«Это очень правильное решение, но нужно выработать инструменты: как будут проходить выплаты, кто будет контролировать. Должны быть задействованы социальные работники, люди, которые имеют опыт», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, важно, чтобы соцработники за всем проследили, чтобы не получилось так, что деньги к детям не дошли.

Ранее член комитета Государственной думы по налогам и бюджету Евгений Фёдоров в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с выплатами безработным с детьми.