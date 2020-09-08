В Нижегородской области прошли учения артиллеристов ЗВО

На полигоне «Мулино» в Нижегородской области прошли учения артиллеристов отдельной танковой бригады Западного военного округа.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на ЗВО.

Участники манёвров ликвидировали огневые позиции условного противника из крупнокалиберных миномётов. Также использовались переносные радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы «Аистёнок».

К стрельбам привлекли более 130 военнослужащих и свыше 30 единиц техники и вооружения.

Ранее ФАН передавало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.