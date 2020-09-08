В Нижегородской области прошли учения артиллеристов ЗВО
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- РИА Новости
Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на ЗВО.
Участники манёвров ликвидировали огневые позиции условного противника из крупнокалиберных миномётов. Также использовались переносные радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы «Аистёнок».
К стрельбам привлекли более 130 военнослужащих и свыше 30 единиц техники и вооружения.
Ранее ФАН передавало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.