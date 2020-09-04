В Тамбовской области рассказали о Диктанте Победы

Короткая ссылка
В Тамбовской области рассказали о ходе проведения акции «Диктант Победы». Она состоялась на 64 площадках.
В Тамбовской области рассказали о Диктанте Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Среди участников — военнослужащие, личный состав Росгвардии, студенты, школьники, депутаты, главы муниципальных образований, студенты.

Все были обеспечены средствами индивидуальной защиты. На выполнение 25 заданий отводилось 45 минут.

Ранее НСН сообщала, что в московском парке «Россия — Моя история» на ВДНХ 5 сентября откроется мультимедийная версия художественной выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить