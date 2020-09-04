В Тамбовской области рассказали о Диктанте Победы
- РИА Новости
Об этом сообщает «Тамбовский курьер».
Среди участников — военнослужащие, личный состав Росгвардии, студенты, школьники, депутаты, главы муниципальных образований, студенты.
Все были обеспечены средствами индивидуальной защиты. На выполнение 25 заданий отводилось 45 минут.
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