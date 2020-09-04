В Тамбовской области рассказали о Диктанте Победы

В Тамбовской области рассказали о ходе проведения акции «Диктант Победы». Она состоялась на 64 площадках.

РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер». Среди участников — военнослужащие, личный состав Росгвардии, студенты, школьники, депутаты, главы муниципальных образований, студенты. Все были обеспечены средствами индивидуальной защиты. На выполнение 25 заданий отводилось 45 минут. Ранее НСН сообщала, что в московском парке «Россия — Моя история» на ВДНХ 5 сентября откроется мультимедийная версия художественной выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».