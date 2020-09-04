В Томской области рассказали о борьбе с нарушителями масочного режима

Более 21 тыс. протоколов составили полицейские в отношении нарушителей масочного режима в Томской области. Суды вынесли решения о назначении штрафов в почти 9 тыс. случаев.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональную администрацию.

За соблюдением требований следят межведомственные контрольные группы, в которые входят участковые уполномоченные полиции, работники сельских и городских администраций, государственные гражданские служащие.

«В ходе рейдов специалисты проверяют соблюдение персоналом и посетителями учреждений масочного режима, организацию социальной дистанции, дезинфекционного режима, «входного фильтра» и других условий, обусловленных действующим в регионе режимом повышенной готовности», — отмечается в сообщении.

Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.