Подозреваемому в убийстве бизнесмена Деданина предъявлено обвинение
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«Главным следственным управлением СК России гражданину иностранного государства Араику Мирзояну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, мотивом преступления стала месть обвиняемого за своих знакомых, погибших в сентябре 2018 года при нападении на Деданина.
Деданина застрелили 1 сентября на территории его оптовой базы.
По горячим следам был задержан подозреваемый 54-летний иностранный гражданин, проживавший в Самаре.