Подозреваемому в убийстве бизнесмена Деданина предъявлено обвинение

Подозреваемому по делу об убийстве предпринимателя Евгения Деданина в Татарстане предъявлено обвинение, сообщили в Следственном комитете России.

«Главным следственным управлением СК России гражданину иностранного государства Араику Мирзояну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, мотивом преступления стала месть обвиняемого за своих знакомых, погибших в сентябре 2018 года при нападении на Деданина.

Деданина застрелили 1 сентября на территории его оптовой базы.

По горячим следам был задержан подозреваемый 54-летний иностранный гражданин, проживавший в Самаре.