Колокольцев заявил, что проверка по ситуации с Навальным продолжается

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что доследственная проверка по ситуации с Алексеем Навальным продолжается.

«Пока идёт проверка», — сказал он.

По его словам, проверка завершится, когда будут результаты.

Он сообщил, что ФРГ и их партнёры пока не предоставили российской стороне никаких данных по ситуации с Навальным.

Также, как передаёт Интерфакс, Колокольцев заявил, что в ситуации с Навальным нет криминала.

«Откуда ему там быть? Мы не видим пока никаких оснований», — сказал Колокольцев.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российской стороне нечего скрывать в ситуации с Навальным.

2 сентября в правительстве Германии заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.

20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что пассажиру стало плохо.