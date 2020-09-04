Шойгу рассказал о географическом диктанте

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал, когда в 2020 году состоится географический диктант.

«Проект очень популярный, очень правильный, очень нужный. В этом году он состоится 29 ноября. Надеюсь, ничего не помешает. Очень хочется живого общения. Потому что дистанционное — хуже пандемии. Все-таки огромный охват — за пять лет в диктанте приняли участие более 1,3 млн человек, а в прошлом году его писали в 107 странах мира на 5469 площадках», — сказал Шойгу РИА Новости.

В частности, было отмечено, что средние результаты по географическому диктанту растут.

«Так потому и начали его проводить. Мы сначала провели опрос в одном из, казалось бы, элитных вузов, и на вопрос: «Куда впадает Волга?» пятеро студентов ответили «в Байкал», а двое сказали, что никуда не впадает», — сказал Шойгу.

Ранее в интервью kp.ru Сергей Шойгу отметил тот факт, что закрытие границ из-за пандемии коронавируса стимулировало у людей интерес к своей стране.