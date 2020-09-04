Тральщик ЧФ вернулся в пункт базирования после выполнения задач в Средиземном море

Короткая ссылка
Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» вернулся в пункт базирования после выполнения задач в Средиземном море, заявили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Тральщик ЧФ вернулся в пункт базирования после выполнения задач в Средиземном море
  • © минобороны РФ
  • vk.com

Об этом сообщает «Крыминформ».

За время четырёхмесячного пребывания в дальней морской зоне экипаж выполнил ряд учений по поиску мин в назначенной акватории, а также отработал задачи по предназначению в составе разнородных корабельных тактических групп.

На ближайшее время запланированы штатные регламентные работы по обслуживанию судовых систем и механизмов, поддержанию технической готовности. Тральщик продолжить выполнять мероприятия согласно плану боевой подготовки ЧФ.

Ранее ОТР сообщало, что в Приморском крае состоялись учения мотострелков Восточного военного округа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить