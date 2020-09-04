Тральщик ЧФ вернулся в пункт базирования после выполнения задач в Средиземном море
- © минобороны РФ
- vk.com
Об этом сообщает «Крыминформ».
За время четырёхмесячного пребывания в дальней морской зоне экипаж выполнил ряд учений по поиску мин в назначенной акватории, а также отработал задачи по предназначению в составе разнородных корабельных тактических групп.
На ближайшее время запланированы штатные регламентные работы по обслуживанию судовых систем и механизмов, поддержанию технической готовности. Тральщик продолжить выполнять мероприятия согласно плану боевой подготовки ЧФ.
Ранее ОТР сообщало, что в Приморском крае состоялись учения мотострелков Восточного военного округа.