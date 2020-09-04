Эксперт рассказал о производстве плавленого сыра

Председатель правления Агропромышленной ассоциации Таможенного союза, специалист молочного рынка Андрей Даниленко оценил ситуацию с плавленым сыром.

«Часто говорят, что плавленый сыр делают из отходов от производства обычного сыра или что в его составе используется брак и нестандарт. На самом деле производители плавленых сыров используют качественные сыры для плавки», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, если в названии используется слово «сыр», то это должен быть стопроцентно молочный продукт.

Если же речь идёт о «сырном продукте», то там могут быть использованы растительные жиры.

«Как правило, это заменитель молочного жира, в состав которого может входить пальмовое, соевое, кокосовое или подсолнечное масло», — уточнил он.

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