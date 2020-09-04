На севере Москвы произошёл пожар

В МЧС Москвы сообщили о возгорании в бытовках на севере столицы.

Соответствующее сообщение пресс-служба ведомства опубликовала на своей странице в Twitter.

По данным МЧС, пожар произошёл по адресу: Ленинградское шоссе, д. 47, стр 2.

«Подразделения незамедлительно приступили к тушению пожара на площади 70 кв. м... Информация о пострадавших не поступала», — указывается в заявлении.

Отмечается, что к настоящему моменту возгорание уже потушено.

17 августа сайт «Москва 24» передавал, что СК возбудил дело по факту гибели ребёнка при пожаре в частном доме в Московской области.