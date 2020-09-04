На севере Москвы произошёл пожар
- © РИА Новости / Александр Кожохин
Соответствующее сообщение пресс-служба ведомства опубликовала на своей странице в Twitter.
По данным МЧС, пожар произошёл по адресу: Ленинградское шоссе, д. 47, стр 2.
«Подразделения незамедлительно приступили к тушению пожара на площади 70 кв. м... Информация о пострадавших не поступала», — указывается в заявлении.
Отмечается, что к настоящему моменту возгорание уже потушено.
17 августа сайт «Москва 24» передавал, что СК возбудил дело по факту гибели ребёнка при пожаре в частном доме в Московской области.