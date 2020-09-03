В Хабаровском крае льготникам компенсируют проезд на дачи

В Хабаровском крае льготным категориям граждан компенсируют проезд на дачи. Снято ограничение количества поездок в месяц.

Об этом сообщает transsibinfo со ссылкой на данные пресс-службы Министерства социальной защиты населения Хабаровского края.

Как заявили в ведомстве, теперь компенсации подлежат 82 поездки, совершённые в период с 1 мая по 31 октября.

За компенсацией могут обратиться неработающие граждане льготных категорий до конца декабря.

Компенсация предоставляется при условии, что земельный участок находится у гражданина или у его супруги(а) в собственности (предоставлен на праве аренды, владения, пользования из государственной или муниципальной собственности) и гражданин не реализовал своё право на проезд по социальной транспортной карте.