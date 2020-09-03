В Хабаровском крае льготникам компенсируют проезд на дачи

Короткая ссылка
В Хабаровском крае льготным категориям граждан компенсируют проезд на дачи. Снято ограничение количества поездок в месяц.
В Хабаровском крае льготникам компенсируют проезд на дачи
  • © РИА Новости

Об этом сообщает transsibinfo со ссылкой на данные пресс-службы Министерства социальной защиты населения Хабаровского края.

Как заявили в ведомстве, теперь компенсации подлежат 82 поездки, совершённые в период с 1 мая по 31 октября.

За компенсацией могут обратиться неработающие граждане льготных категорий до конца декабря.

Компенсация предоставляется при условии, что земельный участок находится у гражданина или у его супруги(а) в собственности (предоставлен на праве аренды, владения, пользования из государственной или муниципальной собственности) и гражданин не реализовал своё право на проезд по социальной транспортной карте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить