В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на данные пресс-службы правительства региона.
В Нижегородской области ещё 143 человека заболели коронавирусом.
Четыре человека скончались от коронавируса.
25 086 жителей региона выздоровели (89,2% от общего числа выявленных случаев).
754 978 жителей области проверились на коронавирус, за минувшие сутки — 5461.
В среднем за неделю охват тестированием составил 209 анализов на 100 тыс. населения.
Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.