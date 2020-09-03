В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, число подтверждённых случаев выросло до 28 110.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на данные пресс-службы правительства региона.

В Нижегородской области ещё 143 человека заболели коронавирусом.

Четыре человека скончались от коронавируса.

25 086 жителей региона выздоровели (89,2% от общего числа выявленных случаев).

754 978 жителей области проверились на коронавирус, за минувшие сутки — 5461.

В среднем за неделю охват тестированием составил 209 анализов на 100 тыс. населения.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.