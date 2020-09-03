В аквапарке Москвы прокуратура проводит проверку из-за травмы ребёнка — 11-летний мальчик повредил позвоночник.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы столичной прокуратуры.

«По поручению прокуратуры Москвы Черёмушкинская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства в аквапарке на юго-западе Москвы», — цитирует издание сообщение ведомства.

По информации ведомства, 2 сентября 11-летний ребёнок на водной горке получил травму позвоночника, после чего был доставлен в больницу.