В аквапарке Москвы прокуратура проводит проверку из-за травмы ребёнка

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В аквапарке Москвы прокуратура проводит проверку из-за травмы ребёнка — 11-летний мальчик повредил позвоночник.
В аквапарке Москвы прокуратура проводит проверку из-за травмы ребёнка
  • Pixabay

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы столичной прокуратуры.

«По поручению прокуратуры Москвы Черёмушкинская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства в аквапарке на юго-западе Москвы», — цитирует издание сообщение ведомства.

По информации ведомства, 2 сентября 11-летний ребёнок на водной горке получил травму позвоночника, после чего был доставлен в больницу.

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