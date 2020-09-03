В Ленобласти рассказали о ходе проведения акции «Ленинградское здоровье»

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В Ленинградской области рассказали о ходе проведения акции «Ленинградское здоровье», которая стартовала около месяца назад.
В Ленобласти рассказали о ходе проведения акции «Ленинградское здоровье»
  • Pixabay

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Обследование прошли примерно 20 тыс. человек. Экспресс-тестирование на антитела к коронавирусу — 9767 человек.

Примерно половина прошедших осмотр здоровы.

«Около 40% из тех, кто имеет проблемы со здоровьем, страдают болезнями системы кровообращения. Порядка 13% — это болезни органов дыхания», — заявили в пресс-службе.

Ранее «Невские новости» сообщили, что за сутки в Санкт-Петербурге на коронавирус проверили 21 351 человека. На карантине находятся 742 человека.

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