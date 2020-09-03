Определено место России в рейтинге качества элит

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Россия заняла 23 место среди 32 стран мира по индексу качества элит (Elite Quality Index), согласно исследованию Университета Санкт-Галлена и Московской школы управления «Сколково».
Определено место России в рейтинге качества элит
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

В пресс-релизе «Сколково» уточнятся, что элиты оценивались с точки зрения их экономической власти и ценности, а также политической власти и ценности по 72 показателям.

«Индекс качества элит (ИКЭ) показывает, как действия элит и их подходы к формированию благосостояния ускоряют или замедляют развитие стран», — отметили исследователи.

Наибольший индекс качества элит показал Сингапур (68,5 баллов). В топ-5 стран также вошли Швейцария (64,9), Германия (64,2), Великобритания (63,9) и Соединённые Штаты (63,4).

Россия заняла 23-ю строчку с оценкой элит в 48,9 баллов.

В «Сколково» пояснили, что для России характерен значительный разброс между разными компонентами индекса: высокие оценки по макроэкономической политике (инфляция, отношение госдолга к ВВП) и низкие оценки по административной децентрализации элит, их вовлечённости в экономическую глобализацию.

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