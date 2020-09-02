После гибели пяти человек при пожаре в Махачкале возбуждено дело

Прокуратура Дагестана проводит проверку по факту пожара в жилом доме в Махачкале, в результате которого погибли пять человек. Отмечается, что следователи завели уголовное дело.

«Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с пожаром в многоквартирном жилом доме в Махачкале. По предварительным данным, 1 сентября 2020 года в результате возгорания в одной из квартир погибли пять человек, четверо из них — несовершеннолетние», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Уточняется, что в настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

На сайте СК говорится, что «возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)».

Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления СК России по Республике Дагестан генерал-майором юстиции Анатолием Петровичем Щуровым взят на особый контроль.

Ранее в СК сообщили, что в результате пожара в двух квартирах в пятиэтажке Махачкалы пятеро погибших, в том числе четыре ребёнка.