После гибели пяти человек при пожаре в Махачкале возбуждено дело

Короткая ссылка
Прокуратура Дагестана проводит проверку по факту пожара в жилом доме в Махачкале, в результате которого погибли пять человек. Отмечается, что следователи завели уголовное дело.
После гибели пяти человек при пожаре в Махачкале возбуждено дело
  • © ГУ МЧС по Республике Дагестан

«Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с пожаром в многоквартирном жилом доме в Махачкале. По предварительным данным, 1 сентября 2020 года в результате возгорания в одной из квартир погибли пять человек, четверо из них — несовершеннолетние», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Уточняется, что в настоящее время устанавливаются причины произошедшего. 

На сайте СК говорится, что «возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)».

Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления СК России по Республике Дагестан генерал-майором юстиции Анатолием Петровичем Щуровым взят на особый контроль.

Ранее в СК сообщили, что в результате пожара в двух квартирах в пятиэтажке Махачкалы пятеро погибших, в том числе четыре ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить