В Крыму создали рабочую группу для проверки деятельности детдома

Глава Крыма Сергей Аксёнов создал рабочую группу для проверки деятельности симферопольского детского дома «Ёлочка», где обнаружены нарушения.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Проверка в Республиканском специализированном доме ребёнка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики будет проведена с 2 по 9 сентября. Результаты должны представить до 11 сентября.

Руководителями рабочей группы стали министр труда и соцзащиты региона Елена Романовская и уполномоченная по правам ребёнка в республике Ирина Клюева.

Ранее появилась информация, что за двухлетним ребёнком не был организован надлежащий уход, в связи с чем у мальчика имеются серьёзные проблемы со здоровьем. Проверку проводит ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

В июле Nation News сообщало, что в пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой прокомментировали инцидент в тверском детском доме «Теремок».