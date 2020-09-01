В Крыму создали рабочую группу для проверки деятельности детдома

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Глава Крыма Сергей Аксёнов создал рабочую группу для проверки деятельности симферопольского детского дома «Ёлочка», где обнаружены нарушения.
В Крыму создали рабочую группу для проверки деятельности детдома
  • IvanJekic
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Проверка в Республиканском специализированном доме ребёнка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики будет проведена с 2 по 9 сентября. Результаты должны представить до 11 сентября.

Руководителями рабочей группы стали министр труда и соцзащиты региона Елена Романовская и уполномоченная по правам ребёнка в республике Ирина Клюева.

Ранее появилась информация, что за двухлетним ребёнком не был организован надлежащий уход, в связи с чем у мальчика имеются серьёзные проблемы со здоровьем. Проверку проводит ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

В июле Nation News сообщало, что в пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой прокомментировали инцидент в тверском детском доме «Теремок».

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