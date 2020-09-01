В Минпросвещения сообщили об открытии более 200 новых школ в России

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Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что 1 сентября в России открылись более 200 новых школ.
В Минпросвещения сообщили об открытии более 200 новых школ в России
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«У нас, кстати, 1 сентября открыто более 200 новых школ, а это тоже очень важно, несмотря на эпидемиологическую ситуацию», — сообщил Кравцов.

Он отметил, что «школы строились, проводились ремонты, и всё в основном проходило в срок, по графику».

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил школьников и студентов с Днём знаний. Он отметил, что российская система образования возвращается к обычной жизни после пандемии, но некоторые ограничения, введённые из-за коронавируса, сохранятся, и их необходимо соблюдать.

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