В Подмосковье сняли запрет на курение кальянов в ресторанах и барах

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В Московской области с 1 сентября снимается запрет на курение кальянов в ресторанах, кафе и барах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление губернатора региона Андрея Воробьёва.
В Подмосковье сняли запрет на курение кальянов в ресторанах и барах
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«Запретить до 31 августа 2020 года (включительно) курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе.

Запрет действовал в Подмосковье с 25 марта в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области с 24 августа отменён режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.

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