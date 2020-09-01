В Подмосковье сняли запрет на курение кальянов в ресторанах и барах

В Московской области с 1 сентября снимается запрет на курение кальянов в ресторанах, кафе и барах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление губернатора региона Андрея Воробьёва.

«Запретить до 31 августа 2020 года (включительно) курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе.

Запрет действовал в Подмосковье с 25 марта в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области с 24 августа отменён режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.