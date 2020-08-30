Российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днём шахтёра.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент заявил, что «угольная промышленность по праву считается одной из старейших, приоритетных отраслей отечественного топливно-энергетического комплекса, а труд шахтёра, требующий компетентности, мужества, готовности всегда прийти на помощь товарищам, пользуется почётом и уважением в обществе».

«И конечно, в год 75-летия Великой Победы особые слова благодарности – ветеранам. В тяжелейших условиях военного времени шахтёры неизменно демонстрировали ответственный подход к решению поставленных задач, стойкость и выдержку», — говорится в тексте.

Путин отметил, что в настоящее время «угольная отрасль динамично развивается, вносит свой вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, в устойчивую, бесперебойную работу промышленных предприятий, является гарантом экономической и социальной стабильности российских регионов».

«Важно, что вы чтите традиции своих предшественников, работаете с полной отдачей. Во многом благодаря вам, вашим профессиональным успехам Россия уверенно сохраняет позиции одного из ведущих мировых экспортёров угля», — сообщил президент.

В июне российский премьер Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года.