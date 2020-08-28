Власти Новосибирской области обсудили вопросы развития областного центра

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Власти Новосибирской области на рабочей встрече обсудили вопросы развития областного центра.
Власти Новосибирской области обсудили вопросы развития областного центра
  • РИА Новости

«В арсенале команды губернатора — полномочия региональных органов власти, возможности продвижения проектов по развитию Новосибирска на федеральном уровне, региональное законотворчество, инициативы депутатов и общественников, поддержка сторонников. Всё это нужно поставить на службу во благо жителей Новосибирска», — цитирует НСН губернатора края Андрея Травникова.

Участники встречи отметили, что особое внимание для реализации стратегии устойчивого развития Новосибирской области нацелено на Новосибирск.

Областному центру оказывается поддержка из федерального бюджета, строятся крупные спортивные объекты, перинатальный центр и новые современные школы.

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