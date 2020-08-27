В Керчи ввели режим ЧС после пожара в многоэтажном доме

Режим ЧС муниципального уровня введён в Керчи после пожара в многоэтажном жилом доме, сообщил глава регионального МЧС Сергей Шахов.

«Границы зоны чрезвычайной ситуации установлены в пределах муниципального образования «Городской округ Керчь», — приводит его слова РИА Новости.

По данным министра, из дома эвакуированы 115 человек, включая десять детей.

Причины ЧП выясняются.

Ранее прокуратура Крыма начала проверку по факту пожара, в результате которого пострадал один человек.

В результате пожара обрушились перекрытия в одной из комнат на площади 12 кв. м.