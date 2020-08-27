В Подмосковье рассказали о фермерском фестивале «Сыр! Пир! Мир!»

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Власти Подмосковья оценили важность проведения в Истринском районе фермерского фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» для сырной отрасли.
В Подмосковье рассказали о фермерском фестивале «Сыр! Пир! Мир!»
  • © Пресс-служба правительства Московской области

«Ребята, с которыми я пообщался, создают рабочие места, преодолевают различные сложности. Наша задача и Министерства сельского хозяйства, продовольственного рынка — давать разные формы поддержки. Гранты, субсидии, а где-то — элементарное внимание», — цитирует телеканал «360» губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

На фестивале 170 сыроварен из 45 регионов представляют свыше 120 тонн продукции разных сортов — их в этом году 500. От Подмосковья — 50 фермеров и компаний.

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