В Москве рассказали о переводе в онлайн-режим бизнес-миссий для столичных экспортёров

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В Москве рассказали о переводе в онлайн-режим бизнес-миссий для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства до конца 2020 года.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Перевод бизнес-миссий в онлайн-формат позволил не останавливать работу даже в нынешних условиях. Несмотря на то что границы многих стран остаются закрытыми, компании из Москвы участвуют в международных переговорах и обсуждают экспортные контракты. Три онлайн-миссии МЭЦ в этом году уже прошли, впереди ещё 12», — цитирует издание заммэра Москвы Наталью Сергунину.

Грузоперевозки при этом возобновились.

Ранее, как сообщала НСН, в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.

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