Эксперт оценил ситуацию с динамикой курса рубля

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Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал, при каких условиях рубль может снова укрепиться.
Эксперт оценил ситуацию с динамикой курса рубля
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

«Остановить процесс ослабления рубля может лишь снижение градуса опасений, что вслед за рядом событий геополитического характера, которые свалились на нашу страну в последнее время, лидеры западных стран не сделают никаких серьёзных оргвыводов. Это успокоит иностранных инвесторов, которые могут со временем сократить продажи рублёвых активов. Тем самым исчезнет давление и в нацвалюте», — пояснил Коган.

Эксперт, в частности, отметил, что всё внимание будет обращено на комментарии с неформального саммита ЕС 27—28 августа по иностранным делам.

«В среду также состоится аукцион ОФЗ, но вряд ли он будет успешным, поскольку иностранные инвесторы сейчас займут выжидательные позиции. Но едва ли потенциальные угрозы расширения санкций в ближайшее время будут реализованы. И это в итоге может на определённом этапе привести к разрядке в рубле», — прокомментировал Михаил Коган, заключив, однако, что пока с точки зрения технического анализа больше шансов на продолжение неблагоприятной тенденции.

В среду, 26 августа, курс доллара в ходе торгов поднялся до 76 рублей впервые с апреля.

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