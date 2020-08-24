В Амурской области девять населённых пунктов остаются подтопленными после дождей

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В Амурской области после продолжительных дождей, спровоцировавших разлив нескольких рек, остаются подтопленными девять населённых пунктов.
В Амурской области девять населённых пунктов остаются подтопленными после дождей
  • © Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю

Как пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС, за минувшие сутки вода ушла из четырёх сёл.  

«За минувшие сутки освободились от воды три населённых пункта в Серышевском районе, один в Ромненском. Подтопленными остаются девять населённых пунктов в восьми муниципальных образованиях», — уточнили в ведомстве.

Подтоплены 314 приусадебных участков и девять автодорог.

В операции по ликвидации последствий непогоды, как уточнили в МЧС, задействованы 332 человека и 133 единицы техники.

В середине августа, как сообщал телеканал «360», жителям подмосковной Рузы, дома которых пострадали из-за подтоплений, вручили сертификаты на бытовую технику и велосипеды.

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