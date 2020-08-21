Эксперт оценила ситуацию с дистанционным обучением в школах

Эксперт в области образования Наталья Чеботарь оценила ситуацию с дистанционным обучением в школах.

«Во всём мире — и уже много где в России — распространён подход смешанного обучения, когда часть учебных задач решается в традиционном классе, а часть — за компьютером. А работа за компьютером или планшетом может быть и дома, и в школе», — цитирует эксперта mk.ru.

Как отметила Чеботарь, самый распространённый вариант — когда часть домашних заданий выдаётся онлайн и проверяется автоматически.

По словам эксперта, в цифровой среде каждый может получать задание с максимально индивидуализированным подходом.

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