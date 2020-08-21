В Ставропольском крае рассказали о работе по организации детского питания школьников
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- РИА Новости
Об этом сообщает Newstracker.ru.
Соответствующее соглашение подписано с Минпросвещения России. В 528 школах детей будут кормить в столовых, в 54 — в буфетах.
С сентября бесплатными горячими обедами обеспечат 132,3 тыс. учеников младших классов.
«С 24 августа на сайтах школ опубликуют 14-дневные меню для ознакомления родителей. Они разработаны с учётом рекомендаций Роспотребнадзора», — отметил Козюра.
Как ранее сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в регионе всё готово для обеспечения школьников качественным питанием уже с 1 сентября.