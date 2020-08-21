В Ставропольском крае рассказали о работе по организации детского питания школьников

Ставропольский край получит субсидию в размере 580 млн рублей для обеспечения школьников горячим питанием, заявил глава регионального Минобразования Евгений Козюра.

Об этом сообщает Newstracker.ru.

Соответствующее соглашение подписано с Минпросвещения России. В 528 школах детей будут кормить в столовых, в 54 — в буфетах.

С сентября бесплатными горячими обедами обеспечат 132,3 тыс. учеников младших классов.

«С 24 августа на сайтах школ опубликуют 14-дневные меню для ознакомления родителей. Они разработаны с учётом рекомендаций Роспотребнадзора», — отметил Козюра.

Как ранее сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в регионе всё готово для обеспечения школьников качественным питанием уже с 1 сентября.